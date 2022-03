Dissesto e sicurezza strade: Laureana programma interventi

LAUREANA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Serra, programma interventi sul territorio nell’ambito della sicurezza delle strade e della mitigazione del rischio idrogeologico.

Dissesto idrogeologico: ecco gli interventi in programma

In particolare, approvato lo studio di fattibilità per rischio idrogeologico dell’abitato di San Martino, per un quadro di spesa complessivo pari a € 3.050.000,00; di cui € 2.150.000,00 per lavori e € 900.000,00 di somme messe a disposizione.

Il dissesto idrogeologico, è un problema che attanaglia il Cilento e Vallo di Diano; per questo motivo, spesso, sono fondamentali finanziamenti al fine di procedere con i lavori che possano garantire sicurezza e incolumità per i cittadini.

Altri lavori interesseranno, l’adeguamento strutturale della strada di collegamento contrada Villa Simeoni- Barbuti per un costo complessivo pari a € 2.738.505,20; di cui € 1.964.480,00 per lavori e € 774.025,20 di somme messe a disposizione.

Il progetto dei lavori rientra nell’ambito della legge n.160 del 2019; che prevede un contributo che sono assegnati ad Enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole; degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonchè investimenti di messa in sicurezza delle strade; contributi nel limite di 320milioni di euro per l’anno 2022.

Il commento

“Importanti opere che hanno come obiettivo, quello di rendere più funzionali le nostre strade e per salvaguardare l’incolumità dei nostri cittadini; usufruendo dei contributi messi a disposizione del Ministero, che ci aiutano nella realizzazione di grandi progettualità“- così fanno sapere dal Comune.