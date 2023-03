Una grande opportunità per la Comunità Montana Vallo di Diano presente alla BMT a Napoli

La Comunità Montana Vallo di Diano ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo tenutasi a Napoli, dove una delegazione composta dal presidente Francesco Cavallone e dall’assessore responsabile al Turismo Antonio Pagliarulo ha presentato le ambiziose azioni che l’ente sta mettendo in atto nel settore turistico.

L’evento

L’occasione è stata data dal “Forum Turismo e Destinazioni”, che si è tenuto a Napoli venerdì 17 dalle 14:30 alle 16:00. Durante l’evento, il presidente Cavallone e l’assessore Pagliarulo hanno presentato il tema “Eventi, Itinerari, Cammini per il Turismo Esperienziale e per il Turismo di Ritorno”.

Il presidente Cavallone ha dichiarato di essere molto felice dell’invito dell’assessore regionale Felice Casucci e di essere stato complimentato per la prossima costituzione della Destination Management Organization (DMO), un’organizzazione pubblico-privata che incentiverà e organizzerà il turismo nel territorio della Comunità Montana Vallo di Diano.

Il progetto

La progettualità della DMO si avvale attualmente di interventi per circa 2,5 milioni di euro e si concentrerà sulla promozione del territorio attraverso testimonial particolarmente graditi da un pubblico giovane, come ad esempio i ragazzi di Casa Surace di Sala Consilina che realizzeranno uno spot sull’area Vallo di Diano ed i suoi tesori.

Durante l’evento, il presidente Cavallone ha anche parlato di altre azioni in corso da parte delle singole amministrazioni comunali, come ad esempio Sanza Borgo dell’Accoglienza e Archivi di Atena. In particolare, per quest’ultimo progetto la Comunità Montana Vallo di Diano ha investito con 3 borse di studio.

“Per noi è sempre motivo di grande soddisfazione portare in un contesto così importante come la Borsa Mediterranea del Turismo la vitalità e le opportunità di turismo che sono possibili nei 15 comuni del comprensorio”, ha concluso il presidente Cavallone.

La partecipazione della Comunità Montana Vallo di Diano alla Borsa Mediterranea del Turismo ha rappresentato quindi un’occasione importante per presentare le iniziative e le prospettive del territorio in materia di turismo.