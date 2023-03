La notizia attesa da tante famiglie valdianesi: al via i lavori cantieristici per gli Operai a Tempo Determinato della Comunità montana Vallo di Diano

Si sono avviati i lavori cantieristici per gli Operai a Tempo Determinato (OTD) della Comunità montana Vallo di Diano, con una novità importante rispetto agli anni precedenti.

Il presidente dell’Ente montano, Francesco Cavallone, ha annunciato che le assunzioni degli OTD inizieranno il 27 marzo, ben due mesi e mezzo prima rispetto allo scorso anno, quando si erano svolte il 10 giugno.

Questo significa che i lavori potranno partire con un sensibile anticipo e sfruttare al meglio la finestra climatica primaverile/estiva, con una maggior resa in termini di giornate lavorabili.

Le dichiarazioni del presidente Cavallone

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da decine di famiglie valdianesi, che avevano da tempo atteso questa importante comunicazione. L’assunzione degli OTD porterà diversi benefici, come spiega lo stesso Cavallone: ​​”Si tratta di forze fresche che vanno a supportare i colleghi a tempo indeterminato, i quali, come noto, sono spesso avanti con gli anni.

Speriamo anche per questo di poter arrivare presto alla stabilizzazione degli OTD, perché col passare degli anni, chi è entrato a lavoro anche più di 35 anni fa, incontra sempre maggiori difficoltà a svolgere mansioni oggettivamente pesanti”.

Le info utili

Gli OTD lavoreranno per un minimo di 151 giornate, ma se le risorse lo consentiranno potranno arrivare fino a 179. Si tratta di lavori indispensabili per i Comuni, che senza di essi andrebbero incontro a numerose difficoltà. L’importanza di questo lavoro sarà presto evidente per tutti i cittadini, che potranno contare sulla preziosa presenza degli OTD.

Il presidente Cavallone ha voluto ringraziare gli amministrativi per aver gestito tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, nonché il nuovo responsabile, dottor Natillo, per il suo prezioso contributo. Grazie a un’efficace gestione delle risorse e dei tempi, gli OTD contribuiranno al miglioramento della qualità della vita dei cittadini della Comunità montana Vallo di Diano.