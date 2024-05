“Una finestra sul mondo” alla scoperta dei sentieri di Trentova/Tresino e del villaggio abbandonato

La nuova puntata del programma “Una Finestra sul Mondo” si apre ad Agropoli, in località Trentova/Tresinio, per portarvi alla scoperta dei sentieri dell’oasi naturalistica, ma più nel dettaglio, per conoscere la storia legata al villaggio abbandonato dove si trovano i resti della chiesa di San Giovanni dove nacque San Costabile Gentilcore, Patrono di Castellabate. Insieme al professore Gennaro Malzone, storico di Castellabate, racconteremo la storia e le particolarità che nel tempo hanno caratterizzato questi luoghi.

Il programma “Una Finestra sul Mondo” va in onda tutti i mercoledì su InfoCilento, alle ore 21.00, sul canale 79 del digitale terrestre.