“Una finestra sul mondo” fa tappa a Ceraso per scoprire il recupero il riciclo creativo con “Cucilento”

La nuova puntata del programma “Una Finestra sul Mondo” fa tappa a Ceraso, in località la Petrosa, per portarvi alla scoperta del recupero e del riciclo creativo con “Cucilento”. Insieme a Sarah Khoudja, titolare del piccolo laboratorio artigianale, racconteremo di questa bellissima realtà e della sua impresa tutta al femminile.

Reti antistrappo per la raccolta delle olive, vele di barche, teli di ombrelloni ormai non più utilizzabili e che andrebbero smaltiti, sono alcuni dei materiali che Sarah recupera per creare borse, shopper e tanto altro ancora.

