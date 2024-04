Un weekend tra tradizioni e natura. A Lentiscosa sui sentieri delle Libbanare

Il Club Alpino Italiano e il Comune di Camerota organizzano “Sui sentieri delle Libbanare” a un evento speciale che si terrà a Lentiscosa il 20 e 21 aprile 2024. Un’occasione unica per immergersi nelle antiche tradizioni legate all’erba sparta e riscoprire la cultura autentica di questa comunità cilentana.

Sabato 20 aprile: Escursione rievocativa – La raccolta dell’erba sparta

La giornata di sabato inizia alle 9:00 con la partenza da località Pietra Tagliata di Lentiscosa. Gli asini saranno al seguito per il trasporto dell’erba raccolta, ricreando l’atmosfera autentica della raccolta dell’erba sparta, un tempo utilizzata per la produzione di corde, ceste e altri oggetti.

Domenica 21 aprile: La lavorazione dell’erba sparta e intrattenimento musicale

La domenica è dedicata alla lavorazione dell’erba sparta. Alle 16:00, ci sarà una visita guidata del centro storico di Lentiscosa, un borgo antico ricco di storia e fascino. Seguirà alle 17:00, in Piazzetta Santa Maria, la rievocazione di scene tipiche della lavorazione dell’erba sparta per la produzione dei “libbani”, corde utilizzate nella pesca e nell’agricoltura.

La giornata si concluderà alle 20:00 con un momento di intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici locali, a cura del “Comitato Civico Lentiscosa è donna”. Un’occasione per scoprire i sapori genuini della tradizione cilentana e per trascorrere una piacevole serata in compagnia.