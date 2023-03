Un weekend di solidarietà per la Festa del Papà: l’Avis Comunale di Salerno organizza una giornata di raccolta sangue

La donazione del sangue è uno dei gesti più solidali che si possano fare per aiutare il prossimo. In occasione della Festa del papà, l’Avis Comunale di Salerno ha organizzato un week-end di donazione, dal 17 al 19 marzo, per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare il sangue e per aumentare il numero di donatori.

Il programma

I volontari dell’associazione, sotto la guida del dottor Luigi Amoroso, saranno attivi in diversi punti della città capoluogo e della provincia per accogliere i donatori storici e per rispondere alle domande di chi non ha mai fatto questa esperienza.

Il programma della campagna di donazione inizia venerdì 17 marzo presso la sede dell’Avis Comunale di Salerno in via Pio XI, dove si potrà donare dalle 8 alle 10.30. Nella città capoluogo sarà possibile donare anche sabato 18 e domenica 19, sempre negli stessi orari e nella stessa sede dell’Avis.

Ecco dove sarà possibile donare il sangue

Per quanto riguarda la provincia, l’appuntamento è a Ravello, in piazza Fontana Moresca, sabato 18 marzo dalle 8 alle 10.30. Nello stesso giorno, la donazione sarà possibile anche a Cava de’ Tirreni, presso il Centro sportivo italiano nei locali dello stadio “Simonetta Lamberti”, sempre dalle 8 alle 10.30.

Domenica 19 marzo, invece, l’Avis Comunale di Salerno sarà presente a Campagna, presso il bar Pasolini in via Felice Ruggiero, dalle 8 alle 10.30.

L’importanza di donare

Per prenotarsi alla donazione del sangue, è possibile chiamare i numeri 089233600 o 3381668683. Le prenotazioni sono aperte tutta la settimana: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 19, mentre il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19. Per i donatori dell’ultim’ora, invece, è possibile prenotarsi dalle 9 alle 10 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

“Donare il sangue fa bene alla propria salute e aiuta gli altri”, ha dichiarato il presidente dell’Avis Comunale di Salerno, Luigi Amoroso. “