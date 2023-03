Poste Italiane celebra tutti i Papà con una cartolina speciale, ecco dove trovarla

Poste Italiane ha deciso di rendere omaggio alla Festa del Papà, festa molto sentita dagli italiani e che ricorre ogni anno il 19 marzo, attraverso una colorata cartolina filatelica.

Questa è un’occasione unica per i collezionisti di francobolli, ma anche per coloro che vogliono festeggiare in modo originale una giornata speciale e sostenere il valore della scrittura, oltre a custodire nel tempo un ricordo della festività.

Ecco dove trovare la cartolina a Salerno e provincia

La cartolina filatelica dedicata alla Festa del Papà può essere acquistata al costo di 1,00 €. Nella provincia di Salerno, è possibile acquistarla sia online sul sito poste.it, sia negli uffici postali con sportello filatelico di Amalfi (corso delle Repubbliche Marinare, 31), Angri (piazza Annunziata, 1), Battipaglia (via Giacomo Matteotti, 1) , Mercato San Severino (Corso Armando Diaz,130), Nocera Inferiore (Via Costantino Amato, 26), Salerno Centro (Corso Giuseppe Garibaldi, 203) e Scafati (Via Pietro Melchiade, 1).

Inoltre, nello “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, sarà possibile acquistare la cartolina filatelica fino al 22 marzo e sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile, un ulteriore valore aggiunto per i collezionisti di francobolli.

Un modo per un dolce augurio ai papà

La cartolina filatelica dedicata alla Festa del Papà è un’ottima idea regalo per tutti coloro che vogliono celebrare questa festa in modo originale e allo stesso tempo sostenendo il valore della scrittura. La cartolina, infatti, non solo contiene un messaggio di auguri per le festività, ma rappresenta anche un oggetto di collezionismo che può essere conservato e tramandato nel tempo.

In sintesi, Poste Italiane ha deciso di dedicare una cartolina filatelica alla Festa del Papà per permettere a tutti di celebrare in modo originale questa giornata speciale, sostenendo il valore della scrittura e custodendo un ricordo indelebile della festività.

La cartolina filatelica può essere acquistata sia online che negli uffici postali con lo sportello filatelico della provincia di Salerno e nei “Spazio Filatelia” del territorio nazionale fino al 22 marzo.