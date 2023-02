San Valentino si avvicina! Poste Italiane celebra l’amore con una cartolina dedicata a tutti gli innamorati

Per la festa degli innamorati, anche il gruppo Poste Italiane, come ogni anno, celebra l’amore con una cartolina filatelica colorata ed animata.

Un modo per riassaporare il fascino della carta

Un’occasione unica per i collezionisti oppure per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale, la giornata dell’amore per eccellenza. Sono tanti coloro che decidono di inviare al proprio partner un messaggio d’amore; il messaggio assume ancora più valore se è destinato ad una persona che vive lontano.

La cartolina rappresenta una busta da lettere aperta, con una serie di fiori, sopra la busta è poi presente la scritta «Amore è».

Ecco dove trovare le cartoline in provincia di Salerno

Poste Italiane, vuole mantenere vivo il fascino della carta, e sostenere, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.

In provincia di Salerno, la cartolina per gli innamorati, è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Battipaglia, Salerno Centro, Angri, Amalfi, Mercato San Severino, Nocera Inferiore e Scafati.

La cartolina è disponibile anche negli Spazi Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it fino al 14 febbraio.

Le origini di San Valentino, le leggende

La tradizione di San Valentino, festa degli innamorati risale all’epoca romana, nel 496 d. C., quando l’allora papa Gelasio I volle porre fine ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco.

Questi riti si celebravano il 15 febbraio e prevedevano festeggiamenti sfrenati ed erano apertamente in contrasto con la morale e l’idea di amore dei cristiani.

Certo la festa di San Valentino come la conosciamo oggi non è certo quella stabilita da Gelasio I. Dobbiamo allora spostarci nel XV secolo, quando Carlo duca d’Orleans, mentre era prigioniero nella Torre di Londra, scriveva bigliettini d’amore alla moglie, chiamandola “dolce Valentina”, rifacendosi a un verso dell’Amleto di Shakespeare. Ofelia, infatti recita: “Domani è san Valentino e, appena sul far del giorno, io che son fanciulla busserò alla tua finestra, voglio essere la tua Valentina”. Da qui, l’idea nata in tempi moderni, di scambiarsi messaggi d’amore in occasione di San Valentino.