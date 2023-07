Un viaggio tra i colori dell’infanzia: Presentazione de ‘Il sentiero del Girasole’ di Gina Calabrese al Castello Vassallo

Sabato quindici luglio, alle ore diciotto, sarà presentato presso il “Castello Vassallo” di Stella Cilento il primo libro di Gina Calabrese, intitolato “Il sentiero del Girasole”, con illustrazioni d’autore di Umberto Ligrone. Quest’opera nasce dall’esperienza dell’autrice, che ha lavorato come docente di scuola primaria per circa 40 anni, trascorrendo la maggior parte del suo tempo con bambini dai sei agli undici anni. Tra i banchi di scuola, ha acquisito una conoscenza profonda e spera di aver facilitato processi di apprendimento fruttuosi. Durante le sue attività didattiche, ha sempre dato grande importanza alla lettura per favorire lo sviluppo del pensiero critico, l’attitudine alla riflessione, la capacità di immedesimazione e l’approccio empatico nel rapporto con gli altri.

La trama

“Dopo il mio pensionamento”, continua l’autrice, “ho accolto molti bambini in casa per non privarmi della possibilità di condividere i loro mondi, i loro colori, le loro parole e la dimensione del ‘gioco’ che avvolge ogni loro esperienza.” Così nascono questi racconti, intitolati “Il sentiero del girasole”, editi dalla casa editrice MEA di Napoli. Partendo dalla mia esperienza giovanile in questi luoghi, affrontano temi narrativi cari a questa regione. Le 18 illustrazioni che accompagnano le fiabe, esposte in originale durante l’evento, sono state realizzate dall’artista Umberto Ligrone, originario di Stella Cilento.”

Gli interventi

Oltre ai saluti delle istituzioni locali, la presentazione, organizzata dalla Pro Loco di Stella Cilento e affidata alla professoressa Gilda Ricci che dialogherà con l’autrice, sarà allietata dalle musiche eseguite dalle maestre Alessia Lanzalotti e Francesca Papa, entrambe flautiste, e dal maestro Romano Lippi, chitarrista.