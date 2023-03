Un sogno che sta per diventare realtà: negli Alburni arriva un centro ippico

Se ne parlava già da diversi mesi, consegnati i lavori all’impresa esecutrice per la realizzazione di una nuova area a San Vito ad Ottati, dedicata al turismo, allo sport e alla riabilitazione.

Grazie alla presenza dei cavalli e alla pratica dell’ippoterapia, l’area avrà anche una finalità riabilitativa per aiutare persone con disabilità come l’autismo.

Ecco il progetto

Il progetto, finanziato dal bando Sport e Periferie nel 2020, promette di portare notevoli benefici economici e occupazionali per la zona. Il sindaco Elio Guadagno ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione dell’opera, riconoscendo l’importanza del legame tra il territorio e lo sport in grado di produrre benefici per tutti, soprattutto per i giovani.

L’importanza dell’ippoterapia per bambini speciali

L’ippoterapia, una disciplina che sfrutta il contatto con i cavalli per favorire il benessere fisico e psicologico delle persone, può essere di grande aiuto per le famiglie che hanno a che fare con disabilità o patologie che necessitano di cure e attenzioni particolari.

L’area che sorgerà a San Vito offrirà dunque un servizio importante per la comunità, che potrà contare su uno spazio dedicato all’attività sportiva e alla cura della propria salute.

L’idea dell’Ente

La nuova area, che si prevede essere di grande attrazione turistica, ospiterà inoltre manifestazioni e competizioni equestri, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il territorio e le sue tradizioni. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che porterà sicuramente grandi benefici per la comunità cilentana e per chiunque abbia a cuore la pratica sportiva e la riabilitazione.