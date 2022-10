Fondo sport e periferie, il Comune di Centola programma interventi all’impianto sportivo

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone intende partecipare al bando fondo sport e periferie 2022 per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica.

Nello specifico, il fondo prevede lo sviluppo di interventi da realizzare in aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; l’Ente intende procedere con interventi all’impianto sportivo comunale a Centola Capoluogo.

Fondo sport e periferie, ecco il progetto di Centola per l’adeguamento dell’impianto sportivo al capoluogo

Il progetto dei lavori che si inserisce nell’ambito del Decreto Legge n. 185 del 2015, prevede una spesa complessiva pari a € 700.000,00; di cui € 400.000,00 a fondo perduto e il restante 15% del valore complessivo a carico del Comune di Centola.

L’obiettivo del Comune è quello di dotare la comunità di impianti sportivi affinché lo sport venga riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini, viaggiando anche nell’ottica dell’inclusività al fine di istituire impianti con servizi adeguati per poter organizzare anche manifestazioni ed eventi legati alle attività sportive e non solo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo Sport ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie 2022, al fine di presentare una sola proposta di intervento per un solo impianto di proprietà pubblica nella disponibilità del Comune.

Dal tavolo tecnico è emerso che la struttura candidabile e che presenta maggiori criticità è l’impianto sportivo sito a Centola Capoluogo, in quanto le altre strutture presenti sul territorio comunale hanno avuto recenti interventi di adeguamento.

Il commento

«Auspichiamo che questi interventi di riqualificazione possano iniziare al più presto al fine di lasciare ai giovani una struttura adeguata con tutti i servizi necessari, struttura da troppi anni lasciata all’abbandono» –così fanno sapere da palazzo di città.