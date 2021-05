San Severino di Centola: taglio del nastro per il campo di calcetto

Sono stati ultimati i lavori di restyling del campo di calcetto della frazione San Severino del Comune di Centola. Un’opera avviata per restituire dignità e soprattutto rendere nuovamente fruibile lo spazio lasciato all’incuria e all’abbandono. L’intervento è costato circa 50 mila euro ed ha portato al rifacimento del manto in erbetta sintetica, al ripristino della recinzione, alla ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Per restituire il campo si è lavorato anche in piena emergenza covid. L’obiettivo era rendere l’impianto nuovamente accogliente, sicuro e confortevole per i ragazzi e va ad aggiungersi ad una serie di interventi in corso per i più giovani. Ora a San Severino i ragazzi potranno finalmente scendere in campo.

Ieri il taglio del nastro al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, i giovani del posto e diversi cittadini della frazione.

“Abbiamo ridato ai nostri giovani e concittadini della frazione di San Severino la possibilità di incontrarsi, relazionarsi e divertirsi nel rimodernato impianto sportivo. Tale struttura è stata intitolata, con la predisposizione di un cippo, a quattro nostri concittadini che credevano nei valori dello sport”, il commento del sindaco Carmelo Stanziola.

L’impianto sportivo è stato dedicato a quanti negli anni si sono distinti nel mondo del sport e del calcio in particolare: Luigi Buffolino, Mario Cammarano, Moreno Esposito e Claudio Fucciolo