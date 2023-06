Un progetto per la riqualificazione del fiume Testene

La giunta di Laureana Cilento si è attivata per un’opera di riqualificazione edilizia, secondo l’indirizzo fornito in sede di consiglio comunale. L’iniziativa segue quella di varie aree del Cilento che in questo periodo, con fondi di varia provenienza, stanno cercando di dotarsi di strutture moderne ed efficienti. L’amministrazione in questo caso ha preferito intraprendere la strada della riqualificazione. Lo scorso 31 maggio, il sindaco Angelo Serra ha riunito la giunta (l’assemblea si è tenuta in modalità telematica) che ha approvato la progettazione di due interventi.

Area attrezzata a San Paolo

Il sindaco e gli assessori con questo progetto cercheranno di esaudire le richieste del consiglio per la riqualificare la fascia valliva del Testene.

Questo fiume ospita una fauna davvero ricca, vi si possono incontrare anatre e specie anfibie, tale suggestività ha attirato l’attenzione della città di Agropoli (tagliata in due metà dal Testene) che ha intrapreso una serie di lavori simili a quelli qui descritti grazie in questo caso ai volontari dell’associazione Genesi.

A Laurana Cilento l’idea è quella di costruire un’Area verde attrezzata, della quale potranno beneficiare sia i locali che i turisti. L’onere a carico del comune di Laureana sarà di circa 50 mila euro.

Nuovo arredo urbano

Ma questa non è l’unica iniziativa posta in essere dal centro collinare. L’Ente punta anche a progetto di realizzazione di un nuovo arredo urbano sul territorio. In questo caso è la volontà di aumentare lo sviluppo turistico a convogliare l’interesse della giunta.

L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità favorendo l”accesso dei turisti, che troppo spesso si rivolgono altrove per evitare il dissesto delle strade cilentane. Il progetto sarà dunque al vaglio dei tecnici, che avranno l’onere di valutarne la fattibilità. La spesa sarà di 80 mila euro. Il comune di Laureana per assumersi l’onere si appoggerà a un mutuo presso la cassa DD.PP.