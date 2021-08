Turismo e sviluppo del territorio: intervista ad Angelo Serra, sindaco di Laureana | VIDEO

LAUREANA CILENTO. Bellissimo borgo del Cilento, ricco di bellezze naturalistiche e panorami mozzafiato. Laureana è circondato da centri balneari e turistici. Abbiamo incontrato il Sindaco Angelo Serra, il quale ci ha parlato proprio di turismo e di come, un piccolo borgo, può intercettare vacanzieri.

Ma non solo. Uno dei problemi che, spesso, si riscontra nei piccoli centri, è uno svuotamento e uno spopolamento che porta anche alla perdita, in alcuni casi, di beni primari ed essenziali come edifici scolastici.

Non nel caso di Laureana che, negli anni, ha sempre messo in campo nuove idee frutto delle risorse che provengono dal Forum dei giovani.

Opere e servizi pubblici: “tante idee per il futuro di Laureana Cilento” dice Angelo Serra, segui l’intervista per maggiori dettagli.