Agropoli, un progetto per riqualificare l’area fluviale del fiume Testene

Un progetto per riqualificare l’area fluviale del fiume Testene. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazone comunale di Agropoli, nata su proposta dell’assessore delegato al PNRR Emidio Cianciola.

Fiume Testene, le risorse

L’opportunità è offerta dal «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» costituito presso l’Agenzia per la coesione territoriale e finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne.

La dotazione complessiva è stata di € 161.515.175, di cui € 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Al comune di Agropoli sono state destinate risorse per circa 95mila euro.

Il progetto

I fondi serviranno per porre in essere un bando di concorso per l’acquisizione di proposte progettuali relative appunto alla riqualificazione dell’area fluviale del Testene.

Una volta individuata la proposta progettuale ritenuta più idonea a riqualificare l’area il comune avrà l’opportunità di candidare il progetto a finanziamento nell’ambito delle risorse Pnrr.

Un iter non breve e non semplice ma che può essere importante per riqualificare un’area della città per anni rimasta nel degrado. Più di recente il fiume Testene è stato rivalutato anche come oasi naturalistica, ma solo grazie al lavoro dei volontari.