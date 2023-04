Un premio nazionale di Poesia dedicato al poeta cilentano Giuseppe Volpe

L’associazione “Pro Loco San Martino” di San Martino Cilento, organizza quest’anno la prima edizione del premio Nazionale di poesia dedicato al poeta cilentano Giuseppe Volpe, già dal 2010 ricordato annualmente nell’ambito del concorso “San Martino-versi tra le stelle” in una sezione a lui dedicata.

Il premio dedicato a Giuseppe Volpe

Il concorso nazionale di poesia Giuseppe Volpe nasce dalla volontà della Pro Loco, con il patrocinio della famiglia Volpe di ricordare un’illustre cittadino ed artista ed è finalizzato alla promozione della cultura territoriale e al tempo stesso della preservazione della storia e delle tradizioni del Cilento.

Giuseppe Volpe, personaggio e cittadino agropolese molto amato, ha saputo trasmettere attraverso i suoi componimenti in lingua dialettale tutto il sapere ed i valori della sua terra in maniera genuina ed efficace.

Le poesie dell’autore, raccolte nel libro “Penso e dico” erano da lui stesso declamate con grande efficacia e forza comunicativa, le sue doti recitative e le sue abilità musicali trasformavano le serate a cui era invitato a partecipare in rappresentazioni teatrali molto apprezzate dal pubblico e la stima dei suoi compaesani, dei circoli culturali e delle associazioni ha fatto si che nel 2011, nell’ambito della rassegna del settembre culturale, fosse approvata dal sindaco del comune di Agropoli, la richiesta di intitolare una piazzetta in suo nome proprio nei pressi dell’abitazione del poeta.

Le sezioni

Il premio nazionale di poesia Giuseppe Volpe prevede due sezioni: una in lingua italiana ed una in vernacolo, entrambe a tema libero. La partecipazione è gratuita ed i premi previsti per i vincitori si entrambe le sezioni, sono rivolti alla promozione della cultura attraverso delle gift card, ovvero buoni spesa per l’acquisto di libri di ogni genere presso le librerie del circuito Mondadori.

Disponibile il bando per la partecipazione a chiunque abbia voglia di cimentarsi nella produzione di componimenti poetici che valorizzino il territorio cilentano, la sua cultura e le sue tradizioni mettendo il ogni verso tutto il cuore e l’amore per questa terra, come ben sapeva fare, il poeta Giuseppe Volpe .