Un mese positivo per InfoCilento: tra grandi eventi e solidarietà. Il progetto continua a crescere

Un altro mese si avvia alla conclusione ed è di nuovo tempo di bilanci per InfoCilento: il nostro progetto editoriale continua a crescere e desidero innanzitutto ringraziarvi per aver fatto registrare un aumento considerevole del numero di lettori ed utenti.

Se lo sai… Rispondi!

Aprile è stato il mese che ha visto concretizzarsi un primo grande progetto al quale tenevo molto: il quiz riservato alle scuole secondarie di primo grado “Se lo sai…Rispondi!”. Nella serata finale di lunedì 17 siamo stati felici di dare il benvenuto a tantissimi ospiti nel teatro dell’hotel Ariston di Paestum.

Il mio più sentito ringraziamento va a quanti ci hanno onorato della propria presenza: dalla giornalista Rai Ingrid Muccitelli – splendida conduttrice insieme a Mimmo Santoro – al presidente della FIGC Gabriele Gravina; dal presidente Consap e Banca del Fucino Mauro Masi, al professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca.

È stato per me un onore fornire agli studenti del nostro territorio l’opportunità di questa bella esperienza. Mi congratulo con tutti loro per lo spirito con cui hanno partecipato, con i loro docenti e dirigenti scolastici per averli sostenuti, con le famiglie per essere state presenti. Desidero rivolgere un plauso a tutte le scuole partecipanti ed in particolare ai ragazzi dell’istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli che si sono aggiudicati il viaggio di istruzione a Firenze; spero ricorderete a lungo e con piacere questa avventura regalatavi da InfoCilento che vi siete guadagnati con onore! Senza la meravigliosa squadra della redazione, tuttavia, non sarebbe stato possibile dare vita all’evento: ringrazio ciascuno di loro per aver contribuito con dedizione e instancabile entusiasmo.

Il ricordo di Ludovica Parente

La finale di “Se lo sai… Rispondi!” mi ha regalato tante emozioni fin qui inedite; un momento davvero speciale è stato il ricordo della piccola Ludovica Parente, la bimba di Albanella volata via dopo aver lottato contro una malattia.

La forza e il sorriso dei suoi genitori sono stati la conferma che dedicare a lei l’evento e promuovere la raccolta fondi in favore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli era il minimo che potessimo fare. InfoCilento si è impegnato così ufficialmente ad esserci anche per il sociale e i tanti partners che stanno scegliendo di investire in questo progetto ci invogliano a fare sempre di più, sempre meglio. Ringrazio al tal proposito Bricofer, Sole365, Home Di Bartolomeo, Cilento Outlet, Infante Group e Gamet che hanno voluto rendersi protagonisti anche della nostra campagna solidale.

Il Premio Primula d’Oro

Ma la stagione dei grandi eventi è appena all’inizio e dalla prossima settimana tornerà un appuntamento attesissimo da voi utenti: il Premio Primula d’Oro.

Prenderanno il via, dunque, le votazioni on line per decretare le eccellenze dell’anno nelle diverse categorie che ormai ben conoscete. Come sempre sarete voi a scegliere i vincitori senza alcun nome imposto da parte nostra. La premiazione è prevista per l’inizio della bella stagione e sarà, di nuovo, un appuntamento imperdibile pieno di sorprese.

Nel frattempo continuiamo a lavorare senza sosta nella nostra nuova sede e siamo in attesa di avviare il canale TV sul digitale terrestre. La nostra famiglia intanto è già diventata più numerosa grazie all’integrazione del gruppo di lavoro che aveva dato vita a Cilento Channel, emittente che ha cessato la sua attività; abbiamo in forza quindi nuove professionalità che hanno cominciato ad essere parte indispensabile della squadra InfoCilento.

Insomma, l’avventura editoriale diventa ogni giorno più stimolante e gratificante al tempo stesso. Spero continuiate ad accordarci puntuale fiducia.