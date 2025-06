Un gigante dei mari nel Cilento: il Fleurtje in rada a Scario

Il auggestivo borgo marinaro di Scario, è stato scelto come tappa dal Fleurtje, uno storico veliero a tre alberi lungo ben 57 metri. L’imponente imbarcazione si è posizionata a pochi metri dalla costa, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati.

L’itinerario

Dopo aver solcato le acque del Tirreno, il Fleurtje ha trovato un approdo ideale nelle acque cristalline del Cilento per una pausa che unisce relax e cultura, come desiderato dagli armatori spagnoli che ne sono a bordo per le loro vacanze.

Storia e caratteristiche del mega yacht

Il Fleurtje, il cui nome in olandese significa “piccolo fiore”, è un’imbarcazione che di piccolo ha ben poco, data la sua grandezza e la maestosità dei suoi interni e dello scafo. Costruito negli anni ’60, questo mega yacht ha subito un importante rimodernamento dello scafo e degli interni nel 2014.

A bordo, il veliero ospita 12 persone oltre a un equipaggio di nove membri. La sua storia è affascinante: originariamente, durante la sua costruzione, fu chiamato Caritas e apparteneva a John Carras, un noto magnate marittimo greco.

Successivamente, la proprietà passò a un cittadino olandese, noto per la sua passione di navigare esclusivamente a vela. La presenza di un’imbarcazione di tale calibro arricchisce il panorama marittimo locale e sottolinea l’attrattiva del Cilento per il turismo di alto livello.