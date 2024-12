Un gesto di solidarietà per i piccoli pazienti del “Curto”: i Carabinieri visitano il reparto pediatria

In un bel gesto di solidarietà, i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Caggiano, insieme al Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, hanno organizzato una visita speciale per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Curto” di Polla.

Sorrisi e speranza

Guidati dal Capitano Veronica Pastori, i carabinieri hanno portato con donato sorrisi e un messaggio di speranza per i bimbi ricoverati. Durante l’incontro, i bambini hanno ricevuto numerosi regali pensati per rendere più sereno il loro soggiorno in ospedale.

L’iniziativa

In aggiunta ai doni, sono stati distribuiti calendari speciali, realizzati dall’Arma dei Carabinieri e dedicati ai più piccoli. Questa iniziativa non solo ha portato un sorriso sui volti dei bambini, ma ha anche rafforzato il legame tra le forze dell’ordine e la comunità locale, dimostrando che la solidarietà e l’umanità possono fare la differenza nei momenti difficili.