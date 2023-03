Un elogio ai soccorritori impegnati nelle ricerche dell’88 scomparso a Perito

Ha vissuto ore di apprensione la comunità di Perito per la scomparsa di Pasquale Baldo, l’88enne che si è allontanato da casa sua nel pomeriggio di sabato. L’anziano è stato ritrovato soltanto questa mattina a Piano Vetrale, frazione del comune di Orria a circa 10 chilometri di distanza dalla sua abitazione. Sulle sue tracce forze dell’ordine, uomini del Corpo Alpino e Speleologico.

L’iniziativa del sindaco

Proprio a loro l’amministrazione comunale di Perito ha voluto rivolgere un elogio in segno di riconoscenza e gratitudine per “l’impegno, la professionalità e il profondo senso del dovere” durante le attività di ricerca.

L’elogio va ai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania e della stazione di Gioi, l’Unità Cinofila Partenopea, i Vigili del Fuoco, intervenuti anche con il Nucleo Elicotteri, in CNSAS Campania, le squadre di Protezione Civile di Omignano, Castelnuiovo Cilento, Vallo della Lucania e Centola, i componenti del Coc.

Il ritrovamento

Pasquale Baldo è stato ritrovato nella mattinata di oggi in buono stato di salute da un boscaiolo di Orria. Aveva percorso antiche mulattiere e aveva raggiunto Piano Vetrale. In via precauzionale è stato trasferito all’ospedale “San Luca”. Sulle sue tracce anche tanti volontari, tra cui il sindaco Carlo Cirillo e componenti della sua amministrazione.