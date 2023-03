Ritrovato anziano scomparso a Perito: era arrivato a piedi a Piano Vetrale

È stato ritrovato a Piano Vetrale l’anziano scomparso ieri a Perito. A individuare Pasquale Baldo, 88 anni, un boscaiolo che stava effettuando dei lavori a pochi passi dal campo sportivo. L’anziano ha percorso oltre dieci chilometri tra strade interne e antiche mulattiere, arrivando fino alla frazione del comune di Orria. Ora è stato preso in cura dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania. Aveva alcune ferite ma le sue condizioni, considerata l’età e il lungo cammino, sono comunque buone.

L’allarme

L’allarme era ieri sera. Nonostante vivesse solo, amici e familiari avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a casa.

Le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato si erano messe subito sulle tracce dell’uomo. Impiegati nelle ricerche i carabinieri, i vigili del fuoco, i corpi di protezione civile, la Croce Rossa e il gruppo Speleologico e Alpino della Campania. Da questa mattina anche un elicottero aveva iniziato a sorvolare la zona.

Il ritrovamento

Al momento del ritrovamento Pasquale Baldo è apparso cosciente, ha dialogato con l’uomo che lo ha intercettato. Ha raccontato di aver camminato tutta la notte fino a giungere a Piano Vetrale. Poi i sanitari del 118 lo hanno preso in consegna per trasferirlo per accertamenti al San Luca.