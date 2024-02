Un cilentano trai migliori 100 fotografi di matrimoni al mondo

C’è anche un cilentano trai migliori fotografi di matrimoni al mondo; si tratta di Gennaro Longobardi di Castelnuovo Cilento che è rientrato nella top 100 mondiale di Fearless Photographers, uno dei migliori portali internazionale di matrimoni.

Una passione coltivata fin da piccolo

Gennaro Longobardi, ha 25 anni e fin da piccolo ha coltivato la sua passione per la fotografia tant’è da essere inserito oggi in delle classifiche su dei siti di matrimoni a livello mondiale, ovvero Fearless Photographers e Mywed. Oggi risulta, secondo la recente classifica stilata da Fearless, nella top 100 a livello mondiale. Quattro sono state le foto premiate, la classifica viene stilata appunto, in base al numero di premi.

“Con questa enorme soddisfazione che apro il mio 2024, sperando sia tanto più stimolante e divertente del 2023 – commenta il fotografo entusiasta del risultato raggiunto – Grazie a chi continua a scegliere i miei scatti, in fondo ad essere premiate sono proprio le vostre emozioni che ho la fortuna di raccontare con le mie fotografie”.

“Ho il mio studio fotografico a Velina di Castelnuovo Cilento – aggiunge entusiasta Longobardi – La fotografia è stata da sempre la mia passione e chi mi conosce da un po, lo sa benissimo quanto amore ci dedico e ci ho dedicato, tanto è che la prima macchina fotografica l’ho avuta a 12 anni! Il mio obiettivo principale è quello di catturare le emozioni delle persone durante i loro giorni più belli, e di immortalare momenti, in modo tale da farli rivivere anche tra 50 anni”.