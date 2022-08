Anche due cilentani tra i migliori fotografi di matrimonio d’Italia e del mondo; si tratta di Gennaro Longobardi, originario di Castelnuovo Cilento, e di Gianfranco Mandola di Sapri.

Gennaro Longobardi, ha 24 anni e fin da piccolo ha coltivato la sua passione per la fotografia tant’è da essere inserito oggi in delle classifiche su dei siti di matrimoni a livello mondiale, ovvero Fearless Photographers e Mywed. Su Mywed attualmente figura al 53 posto al mondo, mentre su Fearless di recente hanno premiato una sua foto con un premio Fearless.

“Ho il mio studio fotografico a Velina di Castelnuovo Cilento da un anno – aggiunge entusiasta Longobardi – La fotografia è stata da sempre la mia passione e chi mi conosce da un po, lo sa benissimo quanto amore ci dedico e ci ho dedicato, tanto è che la prima macchina fotografica l’ho avuta a 12 anni! Il mio obiettivo principale è quello di catturare le emozioni delle persone durante i loro giorni più belli, e di immortalare momenti, in modo tale da farli rivivere anche tra 50 anni”, conclude.

Gianfranco Mandola, invece, originario di Sapri, è tra i primi 50 fotografi di matrimonio più bravi al mondo secondo il sito My Wed, una classifica mondiale dei migliori fotografi del mondo in base alle valutazioni dei migliori professionisti e ai risultati ai MyWed Wedding Award.

“La nostra filosofia è: cogliere l’attimo. I fotografi di matrimonio sono spesso troppo invadenti, mettendo a serio rischio l’emozione dei momenti più belli. Ecco perché agiamo in modo discreto e nascosto, ma allo stesso tempo con empatia. Così facendo, riusciamo a catturare ogni singolo momento di gioia scattando una foto. Le foto in posa sono belle, perfette e spesso necessarie. Tuttavia, solo una foto di reportage potrà riportarti a quelle emozioni per renderle davvero indimenticabili”, dice Mandola.