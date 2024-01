Un cilentano tra gli arbitri internazionali di Futsal

Spicca il nome di Simone Zanfino, tra gli arbitri internazionali di futsal della lista Fifa 2024, il direttore di gara proveniente dalla sezione di Agropoli è una delle new entry di questo nuovo anno. Grande risultato per il Cilentano che dopo aver disputato una grande stagione tra i professionisti della lega di Futsal di Serie A, ha ricevuto la nomina di direttore internazionale nella nuova assegnazione della lista Fifa.

Orgoglio e soddisfazione da parte di tutto il movimento calcio a 5 italiano

Una grande soddisfazione per tutto il movimento del calcio a 5 italiano, per l’AIA, per il Responsabile della CAN 5 Élite Angelo Galante e per i Componenti della Commissione CAN 5 Élite Daniele Di Resta e Nicola Gisondi. Il Cilento si arricchisce di professionisti che recitano un ruolo da protagonisti nei propri settori, sicuramente un motivo d’orgoglio per tutto il territorio che adesso può vantare di avere un arbitro internazionale proveniente da una delle sezioni più importanti del territorio come quella di Agropoli. Adesso ci sarà qualche cilentano in più a guardare con attenzione le vicissitudini de Futsal europeo.