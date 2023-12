Calcio a 5: Futsal Sala Consilina, arriva la seconda sconfitta consecutiva

Seconda sconfitta consecutiva per lo Sporting Futsal Sala Consilina che, in una situazione di grande emergenza, non riesce ad avere la meglio su una Came Treviso che invece centra la quarta vittoria consecutiva. I veneti sbancano il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per 2-5, approfittando di un roster decimato per mister Fabio Oliva che già prima della gara ha dovuto fare a meno di Grasso e Salas, per poi perdere dopo pochi minuti di gioco anche Bateria e Volonnino per infortunio.

La gara

Brunelli&co. si presentano in campo in tenuta oro e nero, un’edizione particolare inaugurata con questa gara, spicca la silhouette del dragone nero sulla livrea dello Sporting. I ragazzi di mister Oliva però non partono benissimo e sono gli ospiti a trovare la rete del vantaggio con il capitano Japa Vieira.

I gialloverdi non riescono a prendere le misure degli avversari che bucano ancora Fiuza, a segnare la seconda marcatura è Perazzetta che colpisce con un gran tiro da fuori area. Il mister dei draghi chiama un time out e cerca di riordinare le idee ai suoi, mossa che sembra dissipare i dubbi e le incertezze dei ragazzi di Sala che nel finale di primo tempo trovano la rete che accorcia le distanze con Stigliano, bravo a colpire al volo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

La ripresa

Si va al riposo e, in apertura di ripresa, Sala ha due importanti occasioni per pareggiare prima con Stigliano e poi con Brunelli che salta il portiere ma calcia a lato. Poco dopo la metà del secondo tempo, uno-due micidiale della Came Treviso che spegne le speranze di rimonta dei ragazzi di Oliva. Prima è Sacon a trovare un grandissimo gol, poi è fortunato Botosso che con un tiro che prende una strana deviazione batte ancora Fiuza. Scatta automaticamente l’ora del portiere di movimento per lo Sporting Futsal Sala Consilina che crea occasioni con Carducci e con un ispirato Stigliano ma senza trovare la via del gol, complici le grandi parate di Ditano. Proprio il portiere dei veneti sarà protagonista nel finale, prima però c’è spazio per un grandissimo gol di Abdala che rende meno amaro il finale che reciterà 2-5 per gli ospiti. L’ultima rete la segna proprio il portiere degli azzurri che sfruttando la porta vuota calcia dalla sua area e chiude definitivamente il match.

Una sconfitta che va oltre il campo, perchè lo Sporting perde anche pezzi importanti come Bateria e Volonnino, cardini della squadra e usciti per infortunio nella prima metà di gara:

“Parlare del risultato è inutile, sottolineo nelle grandi difficoltà l’impegno di chi era in campo. Ce l’hanno messa tutta per raddrizzarla, nonostante abbiamo perso Bateria e Volonnino. Grande applauso alla prestazione, dobbiamo ripartire da questo. Testa a Ciampino sperando di recuperare più giocatori possibili, so come gestire queste situazioni e ci serve tranquillità anche dall’esterno: meno chiacchiere più fatti”, le parole di mister Fabio Oliva al termine del match.

“Complimenti a Sala Consilina per l’aria che si respira qui, invito a prendere esempio da questa società giunta da neopromossa ma che dimostra di essere di categoria superiore. La gara di oggi ci metteva contro una squadra di buona qualità, sono felice della continuità dei nostri risultati e sono sicuro che pochi usciranno da qui facendo punti. Questo campionato è altalenante: puoi vincerne 3 di seguito e perderne altrettante”, racconta il tecnico della Came Treviso, Sylvio Rocha.

Un turno spezzatino questo della Serie A con in campo 8 compagini su 16, domani altre due sfide, domenica il match su sky, ma solo il recupero del 16 dicembre tra Olimpia Verona e Feldi Eboli ci darà un bilancio definitivo di questa 11esima giornata di campionato. La prossima vedrà i draghi gialloverdi ospiti del Ciampino, sfida prevista per sabato 9 dicembre alle ore 15:00 per rincorrere il sogno di essere tra le prime 8 del girone d’andata e qualificarsi alla Coppa Italia.