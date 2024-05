Un cilentano in Corea: l’agropolese Mico Argirò rappresenta l’Italia al Glocal Education Fair

Si terrà in Corea del Sud, a Yeosu, la Glocal Education Fair, un importante incontro internazionale dedicato al tema dell’istruzione che coinvolge ventidue nazioni provenienti da tutti i continenti. Questo evento rappresenta una piattaforma fondamentale per discutere e condividere le migliori pratiche educative a livello globale.

La delegazione Italiana

L’Italia sarà rappresentata da una delegazione di spicco, selezionata dal Ministero dell’Istruzione coreano. La squadra italiana sarà composta dalla dirigente scolastica Rosa Delia Ruta e dai docenti Domenico “Mico” Argirò, Michele Morena e Fabiana Proietti. Questa selezione è un riconoscimento del valore e della competenza del sistema educativo italiano.

Mico Argirò: Un Talento Poliedrico

Particolarmente interessante è la presenza di Mico Argirò, originario di Agropoli. Argirò è noto non solo nel campo educativo, ma anche come cantautore di rilievo nazionale e autore del libro “Le metro invisibili”, edito da Edizioni Underground di Milano. La sua partecipazione alla Glocal Education Fair rappresenta un grande traguardo personale e professionale, ulteriormente valorizzato dalle lettere di ringraziamento ricevute dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dal direttore dell’Ufficio scolastico della Lombardia, Volta.

La partecipazione Italiana

La delegazione italiana porterà avanti il tema dell’inclusione scolastica degli studenti stranieri e dell’alfabetizzazione, illustrando le misure adottate nel corso degli anni. Il titolo del loro booth e degli interventi sarà “Fostering Cultural Inclusivity and Literacy”. Questo argomento è particolarmente rilevante in un contesto globale dove la diversità culturale e l’inclusione sono diventate priorità fondamentali per i sistemi educativi.

Un evento di rilevanza internazionale

Il Glocal Education Fair si terrà dal 29 maggio al 2 giugno presso l’Expo Ocean Park di Yeosu. L’evento vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da tutto il mondo, le principali cariche dell’istruzione coreana e numerose scuole in visita dalla Corea del Sud e dai paesi limitrofi. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per scambiare idee, esperienze e strategie educative innovative.