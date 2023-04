Un albero in memoria del partigiano Antonio Montella, di San Pietro al Tanagro

In occasione del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo, verrà ricordato a San Pietro al Tanagro, il partigiano Antonio Montella, originario del piccolo centro del Vallo di Diano ed ucciso nel 1944 dai tedeschi a Sommariva del Bosco a soli 36 anni.

Evento organizzato dall’ANPI e da Kinokami APS

L’evento è organizzato dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e da Kinokami APS, associazione di promozione sociale di San Pietro al Tanagro. Sarà una giornata di ricordo per onorare la memoria del partigiano Montella e per celebrare il valore della libertà conquistata grazie alla lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Piantumazione di un albero in villa comunale

Nel corso della giornata, è prevista la piantumazione di un albero nella villa comunale del paese, alle ore 10.00, in ricordo del partigiano Montella. Questo gesto simbolico vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà dell’Italia e per la sconfitta del nazifascismo. Sarà un momento di riflessione e di memoria, per non dimenticare il coraggio e la dedizione di coloro che hanno lottato per la nostra libertà.

“Un gesto per ricordare chi è morto per la nostra libertà”

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di questo gesto per ricordare e onorare la memoria di chi ha perso la vita nella lotta per la libertà dell’Italia. La piantumazione di un albero diventa un simbolo di speranza e di rinascita, proprio come la liberazione dal nazifascismo ha rappresentato un momento di riscatto per il popolo italiano. Sarà un momento di riflessione sulla storia del nostro Paese e sulla necessità di difendere sempre e comunque i valori della libertà, dell’uguaglianza e della giustizia.

L’evento dedicato al partigiano Antonio Montella a San Pietro al Tanagro in occasione del 25 Aprile sarà un momento di ricordo e di riflessione sulla storia dell’Italia e sulla lotta per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale.