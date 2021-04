25 aprile: oggi si festeggia San Marco e la Liberazione

E’ il 115° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 250 giorni.

Santi del giorno

San Marco (Evangelista) è il protettore di notai, ottici, vetrai, allevatori, farmacisti, pittori, calzolai, conciatori di pelle, segretari e interpreti.

Santa Franca di Piacenza (Badessa)

San Clarenzio di Vienne (Vescovo)

Etimologia

Marco, il nome, tra i più diffusi in Italia, sin dall’epoca romana, trae origine dalla forma contratta di “Marticus”, “dedicato al dio Marte”. Anche il mese di Marzo trae origine dal nome della stessa divinità.

Proverbio del giorno

San Marco evangelista, maggio alla vista.

Aforisma del giorno

Fai la penitenza di pensare con dolore alle offese fatte a Dio; la penitenza di essere costante nel bene; la penitenza di combattere i tuoi difetti. (S. Pio da Pietrelcina)

Oggi è

Festa della Liberazione

Accadde Oggi

1945 – Milano e Torino liberate dall’occupazione nazifascista

Sei nato oggi?

I nati il 25 aprile hanno una marcata presenza fisica. Che siano più o meno corpulenti, quando entrano in una stanza, non passano inosservati. Il loro dinamismo e la loro forza si ritrovano anche nel lavoro: nessuno dei loro punti di vista, atteggiamenti o idee può essere accusato di mancare di carattere. Ciò che li interessa sono le azioni, non le parole; nelle relazioni interpersonali devono stare attenti a non sopraffare il partner o i figli, e nel lavoro a non attirare le attenzioni non dovute.

Celebrità nate in questo giorno

1874 – Guglielmo Marconi

1940 – Al Pacino

1917 – Ella Fitzgerald

Scomparsi oggi

1595 – Torquato Tasso

1995 – Ginger Rogers

1911 – Emilio Salgari

2001 – Michele Alboreto