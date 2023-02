Ufficio Marittimo di Palinuro, Istituto Nautico di Sapri e Capitaneria: siglata la convenzione. Visite e attività a bordo per 13 studenti

Sono 13 gli studenti che a partire dalla prossima settimana entreranno a tutti gli effetti “in servizio” presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro in virtù della Convenzione siglata questa mattina, presso la sede della Guardia Costiera, tra il Comandante Amalia Mugavero ed il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Sapri “Leonardo Da Vinci” Corrado Limongi.

Giovani studenti pronti a salire a bordo

Dopo una breve interruzione dovuta all’emergenza covid, gli Uffici riprendono dunque ad ospitare i giovani studenti delle classi quinte dell’indirizzo nautico prossimi ad affacciarsi al mondo del lavoro marittimo. Il progetto, approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rientra infatti tra le iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali degli studenti delle scuole superiori.

Ecco le attività

Guidati dai militari, i ragazzi potranno familiarizzare con gli aspetti amministrativi ed operativi legati ai compiti d’istituto affidati all’Autorità Marittima, dalla sicurezza della navigazione al soccorso in mare, alla tutela dell’ecosistema marino e degli stock ittici. In programma anche visite a bordo delle unità navali dislocate nei porti del Circondario Marittimo di Palinuro.

Una preziosa occasione anche per il personale in servizio per continuare l’opera di divulgazione della cultura marinara e di un uso più consapevole del mare e degli arenili nei confronti delle nuove generazioni.