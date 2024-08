U.S. Agropoli, preparazione al via tra tanti dubbi

Al via la preparazione per l’U.S.Agropoli che, iniziato il nuovo corso, si raduna domani pomeriggio allo stadio Guariglia con più dubbi che certezze. Al momento non si conoscono i calciatori che saranno a disposizione di mister Ferullo e ancora oggi non si sa nemmeno chi sia il nuovo presidente.

Nicola Volpe ancora presidente

Come confermato in consiglio comunale dal sindaco Roberto Mutalipassi, a capo della società resta Nicola Volpe, dimissionario e certo di non voler più guidare la società ma ancora non sostituito. In ambienti vicini all’attuale governance (rappresentata dai procuratori Stefano Squitieri e Valentino Viviani) si parla della “promozione” dell’ex calciatore Angelo Cimadomo, attualmente vicepresidente.

Tutto resta comunque molto vago, mancano notizie ufficiali, con i tifosi e gli addetti ai lavori che non hanno buone sensazioni sul futuro dei delfini, non soltanto dal punto di vista sportivo.

La nuova società punterà alla salvezza; le priorità sembrano infatti essere il settore giovanile, il riequilibrio di bilancio e la gestione dell’impianto sportivo.

Tra i tifosi si rafforza la convinzione che quella che va a cominciare possa essere una stagione difficile.