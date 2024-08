U.S. Agropoli: si riparte da Osvaldo Ferullo?

Potrebbe essere Osvaldo Ferullo il nuovo allenatore dell’Agropoli. Classe 1976 ha una buona esperienza in Eccellenza dove ha allenato Buccino, Costa d’Amalfi e Lioni. Un anno fa la grande opportunità di allenare in Serie D, a Santa Maria, che però è stata tutt’altro che positiva con un esonero arrivato a novembre.

Progetto giovane con Osvaldo Ferullo?

Il nome di Ferullo potrebbe essere giusto per guidare una squadra giovane verso la salvezza, anche se i programmi societari non sono stati ancora resi noti, così come il nome del nuovo presidente. Al momento resta in carica il dimissionario Nicola Volpe.

Nonostante questo clima di incertezza il prossimo 9 agosto la società ha programmato un raduno presso lo stadio Torre per formare la squadra Juniores.

Lo stesso giorno il “caso U.S.Agropoli” sarà anche discusso in consiglio comunale con il consigliere Massimo La Porta che chiede lumi sui rapporti tra amministrazione comunale e compagine sportiva.