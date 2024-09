U.S.Agropoli: possibile errore in distinta, non omologato il risultato di Montemiletto – Agropoli

Brutta notizia in casa Agropoli. I delfini, infatti, potrebbero subire una sconfitta per 3 a 0 a tavolino contro il Montemiletto. Motivo? Una erronea indicazione di un calciatore in distinta. Una disattenzione che potrebbe portare ad un provvedimento del giudice sportivo contro la società bianco – azzurra.

«Il Giudice Sportivo Territoriale, ravvisata la necessita di approfondimenti istruttori per la gara in epigrafe, sospende l’omologazione del punteggio e rimanda decisioni in merito alla sola omologazione del risultato con successivo comunicato ufficiale, si rimanda alla camicia ai paragrafi successivi per i provvedimenti disciplinari», si legge nel comunicato del Comitato Regionale Campania.

Di fatto sul fonte della classifica cambierebbe poco: l’Agropoli era stata sconfitta per 2 a 1 sul campo della compagine irpina, risultato che potrebbe variare sul 3 a 0 con effetti soltanto sul fronte delle reti segnate e subite.

Il precedente

Anche lo scorso anno accade qualcosa di simile: i cilentani con una squadra ancora in costruzione pareggiarono per 1 a 1 contro il Salernum Baronissi ma persero poi la partita a tavolino a causa della presenza in campo di un calciatore squalificato.