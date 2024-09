Una buona Agropoli esce sconfitta con il Montemiletto

Non basta la rete di Margiotta ai delfini, che escono sconfitti per 2-1.

La partita

Il Montemiletto si fa preferire nelle battute iniziali, ci prova Miele ma la sua conclusione termina di poco fuori. Al 15 arriva la più grande occasione dell’incontro per l’Agropoli, Ferraiolo con un gran tiro colpisce la traversa sfiorando il vantaggio per i delfini. Botta e risposta tra le due squadre che si affrontano a viso aperto, Freda ci prova da calcio piazzato, ma Grieco respinge in corner.

Ancora l’Agropoli sempre con il solito Ferraiolo va vicino al vantaggio, mentre nei minuti finali Pignatelli per i Lions prova la conclusione ma sempre Grieco si fa trovare pronto. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa parte subito forte il Montemiletto che dopo pochi minuti passa in vantaggio grazie a Ceparano, abile a sfruttare una mischia e depositare in rete il vantaggio della squadra di casa.

L’Agropoli prova subito a reagire con Margiotta, ma la sua conclusione in sforbiciata termina di poco a lato, ancora i delfini con Di Pasquale ci provano, ma il tentativo del giocatore azzurro non sortisce buoni effetti. L’Agropoli continua a spingere alla ricerca del pari e alla metà della ripresa, Margiotta si conquista un calcio di rigore che esegue con sicurezza portando i delfini sull’1-1.

Nemmeno il tempo di festeggiare e dopo un minuto il Montemiletto si riporta in vantaggio con Miele che sfrutta una ripartenza dei suoi e conclude senza lasciare scampo a Grieco per il 2-1.

Nei minuti finali l’Agropoli cala fisicamente e il Montemiletto potrebbe triplicare le marcature, con Pignatelli, ma le sue conclusioni non sortiscono nessun effetto sul risultato. Termina così l’incontro con il risultato di 2-1 per il Montemiletto.

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE B 1 GIORNATA

SALERNUM BARONISSI 1 – 0 CITTÀ DI SOLOFRA

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

VICTORIA MARRA 3 – 2 VIRTUS SERINO

AUDAX CERVINARA 0 – 4 BATTIPAGLIESE

BUCCINO VOLCEI 2 – 0 SANT’ANTONIO ABATE

CALPAZIO 0 – 1 APICE

EBOLITANA 0 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 -1 AGROPOLI

HEARACLEA 0 – 1 VIRTUS JUNIOR STABIA

CLASSIFICA

BATTIPAGLIESE 3

BUCCINO VOLCEI 3

VICTORIA MARRA 3

MONTEMILETTO 3

APICE 3

CASTELN SAN GIORGIO 3

SALERNUM BARONISSI 3

SANTA MARIA LA CARITÀ 3

VIRTUS JUNIOR STABIA 3

VIRTUS SERINO 0

AGROPOLI 0

CALPAZIO 0

SOLOFRA 0

EBOLITANA 0

HERACLEA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

SANT’ANTONIO ABATE 0

AUDAX CERVINARA 0