U.S. Agropoli: arriva la sconfitta a tavolino contro la Virtus Stabia

Sconfitta a tavolino ma nessun punto di penalizzazione, bensì un’ammenda di 200 euro e la squalifica del presidente dell’Agropoli Angelo Cimadomo e del calciatore Owusu Alfred Dojes. È quanto ha deciso il giudice sportivo Francesco Zaccaria, accogliendo il reclamo della Virtus Stabia.

I motivi del ricorso

I delfini avevano conquistato un pareggio in trasferta ma la formazione stabiese aveva proposto reclamo per la posizione irregolare di un calciatore. Quest’ultimo era in campo nonostante non avesse ancora scontato una squalifica comminatagli la scorsa stagione, quando militava nel campionato di Terza Categoria mantovana.

Nello specifico Owusu Alfred Dojes sarebbe dovuto restare fermo 5 giornate. Così per tre partite non era sceso in campo già con la sua precedente squadra; Nell’annata in corso avrebbe dovuto osservare uno stop residuo di 2 gare, ma ne ha scontato soltanto una (seconda giornata contro il Victoria Marra). Dunque quando è stato inserito in distinta con la Virtus Stabia risultava ancora squalificato. Di qui l’accoglimento del reclamo.

Questa è la seconda gara persa a tavolino dai delfini; era già accaduto contro il Montemiletto quando l’Agropoli schierò un calciatore non tesserato.

La classifica

La nuova classifica vede l’Agropoli penultima a 5 punti.

Virtus Stabia 18

Battipagliese 15

Heraclea 14

Santa Maria La Carità 14

Castel San Giorgio 13

Buccino 11

Victoria Marra 11

Apice 11

Salernum Baronissi 11

Ebolitana 8

Montemiletto 8

Serino 8

Sant’Antonio Abate 8

Santa Maria 7

Cervinara 7

Solofra 6

Agropoli 5

Calpazio 1