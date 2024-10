Figuraccia U.S.Agropoli: non omologato il risultato contro la Virtus Stabia

La notizia era nell’aria, ed oggi, con la pubblicazione del comunicato ufficiale da parte della LND Campania, è arrivata l’ufficialità: il risultato di parità tra Virtus Stabia ed Agropoli non è stato omologato.

Le contestazioni

Ciò dopo il reclamo dei padroni di casa che contestano la posizione irregolare di un calciatore bianco azzurro che avrebbe giocato nonostante una squalifica.

In questo caso i delfini perderebbero la gara a tavolino per 3 a 0 e rischierebbero anche punti di penalizzazione oltre a nuove squalifiche per calciatore e dirigenti.

Si tratterebbe di un’autentica figuraccia considerato che un errore nell’arco di un campionato (seppur censurabile), potrebbe anche starci, ma due nell’arco di poche settimane sono sintomo che qualcosa nella dirigenza bianco – azzurra non funziona.

Era il settembre scorso, infatti, quando l’Agropoli perse a tavolino il match contro il Montemiletto per aver schierato in campo un calciatore non tesserato. Ora i cilentani rischiano una nuova stangata. Mai nella storia dei delfini, anche nei momenti più bui, si era verificato un episodio simile.