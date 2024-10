L’Agropoli non approfitta dell’uomo in più: pari con la Virtus Stabia

Termina a reti inviolate tra Virtus Stabia (allenata dall’ex capitano biancoazzurro Maurizio Coppola) e Agropoli. Nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, la formazione ospite non va oltre lo 0-0.

Virtus Stabia – Agropoli, la gara

La squadra cilentana comincia bene l’incontro: al 3’ bella palla recuperata da Romano che serve Margiotta che fa partire un tentativo di conclusione dalla distanza che finisce alta. Reazione ospite all’8’ quando sugli sviluppi di un corner è bravo Grieco a respingere per due volte altrettanti colpi di testa ravvicinati della squadra di casa.

Al 21’ su un lancio lungo dalle retrovie, Brignola si fa sfuggire alle spalle Gautieri che entra in area di rigore, ma da posizione defilata calcia a lato.

Ancora la squadra di casa ci prova dalla distanza al 31’ con Di Ruocco, ma Grieco osserva la sfera finire sul fondo.

L’occasione più nitida di tutta la partita capita all’Agropoli al 35’: grande palla sul dischetto del rigore da parte di Chietti che serve Margiotta, ma l’attaccante agropolese spedisce incredibilmente alto.

L’Agropoli continua a farsi preferire alla squadra di casa e al 45’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare le sorti dell’incontro quando Owusu recupera palla, serve Chietti in profondità, il quale viene atterrato da Manzi. Per l’arbitro non ci sono dubbi punizione e rosso per il difensore della Virtus Stabia.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa nonostante la superiorità numerica l’Agropoli fatica a rendersi pericolosa, mentre la Virtus Stabia al 57’ va vicinissima alla rete con un gran tiro dalla distanza di Boiano, ma ancora Grieco risponde con una super parata e mantiene il risultato sullo 0-0.

I delfini riescono a rendersi pericolosi al 78’ con un colpo di testa di Margiotta che termina a lato.

Nei minuti finali non succede più nulla.

Termina così 0-0 l’incontro.