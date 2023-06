U.S Agropoli: -3 giorni alla finale con Città di Gallipoli

Manca poco per l’U.S.Agropoli alla prima sfida che si terrà in terra salentina contro Città di Gallipoli, solo 3 giorni. L’atmosfera è già elettrica per i tifosi agropolesi e cilentani, che stanno vivendo il sogno e la speranza del ritorno in serie D. Stamattina sono apparsi striscioni in vari punti della città per far sentire la vicinanza di Agropoli al proprio club, i ragazzi non potranno far altro che dare il massimo contro un avversario ostico ma comunque alla portata.

Pronto l’esodo per la trasferta

Si stanno già organizzando i tifosi agropolesi per sostenere la squadra in Puglia. Cinque ore di viaggio che separano Agropoli e Gallipoli non sembrano scoraggiare chi vuole vivere l’emozione di intraprendere il percorso verso il calcio che conta. Questa si spera possa essere la prima tappa di un progetto ambizioso di una società che spera di portare in alto i Delfini e che vuole avere il proprio tifo vicino, con la messa a disposizione di pullman gratuiti (dettagli qui). Dunque “Tutti a Gallipoli”, come recita uno degli striscioni.

Ultimo allenamento e conferenza stampa

Alle ore 9.45 di domani presso la sala stampa dello stadio Guariglia di terrà la consueta conferenza stampa. Alle ore 10.30 la squadra svolgerà l’ultimo allenamento agli ordini di mister Turco alla vigilia della partenza per il Salento. Per l’occasione la seduta sarà aperta al pubblico. La società ha voluto dar modo ai tifosi di salutare i Delfini prima della trasferta. Oggi i giocatori si sono sottoposti a sedute di fisioterapia presso lo studio del dott. Gaetano Schettino, in modo da conservare la forma per le ultime due “fatiche della stagione”.

Tutto esaurito allo stadio Antonio Bianco

Anche i tifosi di Città di Gallipoli si stanno preparando adeguatamente all’evento. già partita la corsa ai biglietti, la cui vendita sarà aperta oggi alle ore 18 presso il “Bar Centrale” di Gallipoli, che verrà con ogni probabilità assediato. Infatti, la società ha già fatto sapere che non riserverà trattamenti di favore.