Gallipoli-Agropoli: la società cilentana mette a disposizione pullman gratuiti per la trasferta

Cresce l’attesa in vista del match che vedrà impegnato l’Agropoli sul difficile campo del Gallipoli, domenica 11 giugno alle ore 16:30. Il match è valido per la finale playoff nazionale che deciderà quale, tra le due squadre, approderà nel campionato di Serie D il prossimo anno.

Pullman gratuiti per Gallipoli

Tramite una nota sui propri profili social, la società biancoblu ha fatto sapere ai propri tifosi di aver messo a disposizione i bus per raggiungere la città ospitante della gara d’andata dei playoff nazionali. Oltre al viaggio, saranno garantiti anche panino e bevanda, in maniera completamente gratuita. L’Agropoli vuole sentire il calore dei propri tifosi anche in trasferta, avvicinando sempre più quel sogno chiamato Serie D.

Info prenotazioni

Per prenotare il proprio posto sarà necessario recarsi presso il market Decò di via Lungotestene o presso il WindTre Store di Via Piave. È possibile anche chiamare ai numeri: 3925588779 e 3389795943. SI ricorda, inoltre, che i biglietti per l’accesso allo stadio di Gallipoli saranno acquistabili presso il botteghino dell’impianto il giorno stesso della partita. Il costo per tagliando è di 10€.

Fermento in città

Si prospetta, insomma, una grande affluenza di pubblico per una sfida che può ripagare tutti gli sforzi fatti durante la stagione. La squadra e la città ci credono e non hanno alcuna intenzione di fallire questa fantastica opportunità