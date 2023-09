Tutto pronto per la 13esima edizione del Raduno Internazionale delle Mongolfiere a Paestum

Si avvicina l’apertura della tredicesima edizione del Raduno Internazionale delle Mongolfiere, un evento ormai consolidato che avrà luogo a Paestum dal 30 settembre all’8 ottobre. L’appuntamento è stato riconosciuto come uno dei cinque festival internazionali di mongolfiere più suggestivi del mondo. La sua fama è dovuta alla vista straordinaria che offre dall’alto dell’area archeologica, con il magnifico sfondo della pineta e del mare. Questo evento è un’occasione imperdibile per coloro che desiderano vivere un’esperienza unica.

L’Organizzazione di “Vivere Paestum”

L’evento è organizzato dall’associazione “Vivere Paestum” e attrae ogni anno migliaia di visitatori, tra cui molti stranieri. Il numero di partecipanti è in costante crescita, con oltre 30.000 presenze registrate nelle scorse edizioni. Il raduno ha ospitato anche personaggi illustri del settore delle mongolfiere e campioni nazionali e internazionali di volo.

Un Villaggio di Attività

Nel villaggio del Festival, i visitatori possono godere sia del volo libero che del volo vincolato. Inoltre, sono disponibili spazi dedicati all’animazione per i bambini, esibizioni di artisti di strada, laboratori didattici rivolti alle scuole, e aree espositive dei prodotti e dell’artigianato locale. Ci sono anche giornate speciali dedicate alla scoperta del territorio, che rendono l’esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Il programma

PROGRAMMA 2023

Sabato 30 Settembre 2023

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati)

Ore 16.45 inaugurazione manifestazione con taglio del nastro e intervento delle Autorità

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera. L’orario del volo può subire variazione a seconda delle condizioni meteo. Non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati.

Domenica 1 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati )

Ore 15.00 esibizione Sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30 Volo vincolato con mongolfiera. L’orario del volo può subire variazione a seconda delle condizioni meteo. Non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati.

Lunedi 2 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo libero)

Mercoledi 4 Ottobre 2023

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo libero)

Giovedì 5 Ottobre 2023

Ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero)

Venerdi 6 Ottobre 2023

Ore 15.00 apertura bar e parco gioco per bambini

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 17.30: volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo; il biglietto si acquista in loco, posti limitati.)

Sabato 7 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati)

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo).

Ore 17.30 Volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a seconda delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco, posti limitati ).

Domenica 8 Ottobre 2023

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 10.30 Apertura area villaggio, all’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria

Ore 14.00 artisti di strada, intrattenimento bambini

Ore 15.00 apertura vendita biglietti volo vincolato (posti limitati ).

Ore 15.00 esibizione Sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero). L’orario del volo libero, può subire variazione a secondo delle condizioni meteo.

Ore 17.30: Volo vincolato con Mongolfiera (l’orario del volo vincolato può subire variazione a secondo delle condizioni meteo; non si prenota , il biglietto si acquista in loco, posti limitati).

Ore 20.30 conclusione Festival