Come trascorrere il proprio tempo libero d’estate

Mentre questa calda estate volge al termine, per molti italiani è ancora tempo di ferie e di vacanze. Secondo i dati Istat le persone che hanno fatto una vacanza tra giugno e settembre per il 2021 sono state il 33,9%, dato che presumibilmente potrebbe arrivare quest’anno al 40-42%. In particolare bisogna annotare come ci sia una crescita delle vacanze lunghe durante il periodo estivo, rispetto agli ultimi due anni. Non sono ancora i dati del biennio 2018-2019, ma c’è un tiepido ottimismo anche per le cosiddette vacanze e ferie alternative, di chi sceglierà settembre per muoversi e per viaggiare.

Come organizzare il proprio svago e divertimento d’estate

Quando si va in vacanza bisogna organizzarsi anche a livello di svago, divertimento e relax. Gli italiani non rinunciano ai propri dispositivi mobili come smartphone e tablet e c’è chi spostandosi porta con sé anche notebook e laptop, per seguire la propria serie tv su una piattaforma come Netflix, Prime Video o Disney Plus. Quest’anno poi per gli appassionati sportivi, torna la serie A proprio durante il fine settimana che anticipa Ferragosto, motivo per cui anche le varie schede Dazn, Infinity e Sky troveranno posto nella valigia ti tutti gli appassionati di calcio e di serie A. Per gli appassionati di giochi invece la selezione estiva contempla diverse attrattive legate al contesto dei giochi da tavolo e non solo.

I migliori giochi da tavolo per l’estate

Tra la tipologia di gioco da tavolo moderna sta avendo un certo successo il titolo 21 Giochi Minuti, che in pratica consiste in un insieme di giochi che possono essere praticati dai sei anni in su e con un numero non definito di giocatori. L’ideale per chi viaggia con figli, nipoti e bambini in generale. Si tratta di un genere di giochi educativi e molto intriganti. Una delle caratteristiche principali di questo gioco sta nella possibilità di racchiudere tutte le carte nel proprio sacchetto, rendendolo di fatto duttile, trasportabile e facile da allestire.

La caratteristica del gioco trasportabile da viaggio è fondamentale quando si parte per una vacanza. Questa è una distinzione necessaria rispetto ai giochi da tavolo che sono ingombranti e soprattutto composti da molti pezzi, pedine, carte e altri gadget, creando non pochi problemi per chi deve trasportarli da un posto all’altro.

Appartiene alla stessa categoria anche 5 Alive di Hasbro, gioco di carte veloce, concepito per famiglie e a cui possono giocare minimo due persone e fino a un massimo di sei. Si tratta di un gioco consigliato per bambini dagli 8 anni in su, ma è davvero estremamente facile e divertente, motivo per cui se lo avete già acquistato potrebbe diventare il vostro gioco di carte di riferimento e un bel ricordo di questa calda e lunga estate 2022. La particolarità del gioco, super veloce, imprevedibile e basato su nozioni di logica e di matematica elementare, è data dal fatto che le sue regole ricordano vagamente quelle del blackjack per quanto riguarda il noto gioco di carte e di abilità, una delle attrattive più popolari per il casinò digitale online. Si tratta di una versione per tutti del cosiddetto 21, dove qualora un giocatore supera il 21 deve capovolgere una delle sue carte, chiamate appunto 5 Alive, dove ogni player avrà appunto cinque possibilità di vincere. Si arriva facilmente alla fine del gioco visto che l’ultimo giocatore con una carta Alive non capovolta ottiene la vittoria. Un gioco semplice e divertente, comodo da trasportare e ideale per la vostra vacanza estiva.

Altri svaghi e divertimenti per l’estate 2022: la lettura

Naturalmente il vostro tempo libero e divertimento non sarà tutto concentrato su giochi di carte, di ruolo e da tavolo. Non mancano infatti gli appassionati di lettura, che durante la vacanza si concentreranno con il loro romanzo preferito. Ci sono diversi consigli su come scegliere il libro dell’estate da gustare e leggere sotto l’ombrellone. Per chi non fosse riuscito a mettere in valigia nemmeno un libro, ricordiamo che in edicola la collana Urania sta facendo uscire due diverse antologie, in occasione dei 70 anni dalla prima pubblicazione. Non mancano nemmeno i famosi gialli Mondadori, un altro must per le vacanze e per le letture da spiaggia di molti appassionati del genere.

Considerazioni finali

Un libro, un dispositivo e un gioco da tavolo possono essere l’ideale per trascorrere qualche giorno in pieno relax e divertimento, prima di ripartire a settembre con il lavoro, lo studio o la propria attività, qualsiasi essa sia. Prendersi cura di se stessi è la cosa ideale per ricaricare le batterie e ricominciare la vita quotidiana, motivo per cui bisogna godersi al meglio la propria vacanza e i momenti di ferie di questa estate 2022.