Tutto pronto nella Città dei Templi: ad aprile al via “Cilento Tastes” al Next di Cafasso, ecco cosa si potrà fare

Dal 22 al 25 aprile nella città dei Templi avrà inizio il Cilento Tastes, un nuovo evento organizzato dalla società “Terra Cilenti”, impegnata nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti artigianali.

Artigiani del gusto, ecco l’evento

L’iniziativa unisce l’interesse turistico a quello territoriale, sono 100 i piccoli “artigiani del gusto” che possono candidarsi ed avere la possibilità di far conoscere la propri prodotti, rispecchiandosi nei valori del “made in Italy”.

L’ideale passeggiata gastronomica in Cilento sarà allestita presso il Next (ex-Tabacchificio, situato a Borgo Cafasso) dove i visitatori potranno degustare le eccellenze della tradizione. La Dieta mediterranea, non a caso, è figlia di questa terra, dove circa quaranta anni fa il filosofo americano Ancel Keys studiò gli effetti di una sana alimentazione, capace di garantire una lunga vita attraverso cibo sano, pochi grassi saturi, consumo di frutta, verdura, cereali, olio extravergine di oliva ed attività fisica.

Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco

Dal 2010 tale dieta è stata riconosciuta come patrimonio dall’UNESCO ed inserita nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità. L’ambizione dell’evento è esportare gli ideali cilentani, dando risalto ad una terra dove buon cibo, archeologia, mare e natura si incontrano e formano uno scenario non replicabile.

Il Cilento viaggia al passo con i tempi, infatti, successivamente alle quattro giornate dedicate all’occasione, grazie alla piattaforma digitale “Cilento x 100” sarà possibile acquistare i prodotti protagonisti dell’esposizione e connettere i gli utenti ai piccoli artigiani.

Le novità del Cilento Tastes

Spazio didattico dedicato ai più piccoli, i quali potranno divertirsi e diventare ristoratori per un giorno. Questa idea rappresenta una forma di intrattenimento per le famiglie, un modo per rivolgersi ad un ampio pubblico ed incuriosire, i bambini saranno guidati nell’esperienza da un team di animatori e chef all’interno di un “food lab for kids”.

Ogni piccolo partecipante imparerà a cucinare giocando, cimentandosi nella realizzazione di un piatto che potranno servire ai propri genitori, a loro volta commensali per un giorno!

L’interesse educativo è un punto di forza del Cilento Tastes che già dalla sua prima edizione si pone come ponte di collegamento fra tradizione ed innovazione. Buon Cilento Tastes a tutti!

(Articolo di Ludovica Monzo)