Tutto pronto: ad Agropoli torna la “Festa dello sport”

Il Liceo Statale “A. Gatto” di Agropoli, in collaborazione con l’I.I.S. Vico-De Vivo di Agropoli, l’I.I.S. IPSAR Piranesi di Capaccio-Paestum e ProfAgri Salerno, è lieto di presentare la ventitreesima edizione della “Festa dello Sport”.

Appuntamento il 23 maggio

L’evento si terrà il prossimo 23 maggio presso lo stadio “Guariglia” e l’impianto di Atletica Leggera “P. Mennea” di Agropoli, in località “Marrota”.

Ecco la festa dello sport

La “Festa dello Sport” è un evento consolidato nella tradizione scolastica del Liceo “A. Gatto”, ma rappresenta anche una grande occasione per mostrare le potenzialità sportive del nostro Distretto.

Presente la fanfara del Reggimento Bersaglieri

L’obiettivo della manifestazione è quello di invitare le associazioni sportive locali ad allestire degli stand e a partecipare attivamente con momenti dimostrativi, per consentire la visibilità più completa del pianeta sportivo locale. La presenza della Fanfara dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri di Caserta darà un ulteriore tocco di festa all’evento.

Come ogni anno, ci auguriamo che la gioventù cilentana, portatrice dei vantaggi di una realtà territoriale sana in termini di ambiente e fattore umano, trovi nella pratica sportiva la possibilità di una simbiosi armonica e coerente con il territorio in cui vive.

Infatti, lo sport rappresenta un’ottima opportunità per maturare e crescere sia dal punto di vista fisico che civile e culturale.

Le info utili

Le associazioni sportive locali e i gruppi folkloristici interessati a partecipare alla “Festa dello Sport” possono rivolgersi telefonicamente alla professoressa Solimeo Liliana, al numero 329/5464493.

Non mancate alla XXIII edizione della “Festa dello Sport”, un’occasione unica per celebrare lo sport e le sue valenze sociali, culturali e educative!