“Tutti a Dieta” arriva nel Cilento: un programma ambizioso per la promozione della salute e del territorio

Il Dipartimento di prevenzione “UOSD Promozione della Salute – Asl Salerno”, diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zampetti, ha lanciato un programma ambizioso e concreto nelle aree del Cilento interno, coinvolgendo 29 comuni per promuovere un corretto stile alimentare e valorizzare il territorio sostenendo la sua economia e socialità. Il progetto coinvolge istituzioni, scuole, associazioni di categoria e imprenditori per creare una rete che promuova il benessere fisico, sociale ed economico della popolazione e la promozione del territorio.

L’iniziativa

L’appuntamento rivolto alle associazioni di categoria, agli operatori economici e della filiera agroalimentare e turistica del territorio si è svolto il 24 marzo alle ore 18.00 presso l’Aula Polifunzionale del Comune di Castel San Lorenzo. Durante l’incontro si è discusso dell’iniziativa, analizzando gli aspetti del progetto e facendo il punto sullo stato di avanzamento del programma.

La dottoressa Rosa Maria Zampetti ha sottolineato come il progetto stia procedendo con un bel passo, nonostante alcune criticità, grazie alle risposte ricevute e ai questionari compilati dalle famiglie. Tanti sono stati gli incontri con docenti e genitori, così come proficuo è il dialogo con i sindaci che stanno dando una grande mano per completare la rete territoriale e intrecciarla con le aziende del territorio. L’obiettivo è quello di portare salute, benessere, progresso e sviluppo nei 29 comuni coinvolti.

Le finalità

Il progetto non è solo legato alla dieta alimentare e alle mense scolastiche, ma si propone di valorizzare i prodotti del territorio cilentano, consorziando le aziende per soddisfare il fabbisogno. La dottoressa Zampetti ha sottolineato l’importanza di condividere queste informazioni in un percorso formativo rivolto ai moltiplicatori della filiera, come le istituzioni, le agenzie e le associazioni.

In sintesi, “Tutti a Dieta” è un progetto che mira a creare una rete territoriale per promuovere la salute e il benessere della popolazione, valorizzando il territorio e la sua economia. Il coinvolgimento di istituzioni, scuole, associazioni di categoria e imprenditori è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.