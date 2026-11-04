Turismo e riqualificazione urbana: vertice tra Comune di Salerno e FENAILP per definire il futuro della città

Il Comune di Salerno e i rappresentanti del mondo produttivo locale hanno avviato un percorso di confronto strategico per delineare le nuove linee di sviluppo economico della città. In un incontro tenutosi a Palazzo di Città tra il sindaco Vincenzo De Luca e una delegazione della FENAILP (Federazione Nazionale Autonomi Imprenditori e Liberi Professionisti), durato oltre un’ora e mezza, sono state analizzate le priorità economiche del territorio: dal rilancio del Centro Agroalimentare al potenziamento dei flussi turistici, fino alla gestione dei vuoti stagionali e alla riqualificazione degli spazi urbani. Il tavolo ha gettato le basi per una programmazione condivisa tra amministrazione pubblica e categorie economiche, individuando nei singoli comparti commerciali e produttivi i motori del rilancio.

Tavoli operativi settoriali: si parte dal Centro Agroalimentare

Il primo risultato concreto dell’incontro a Palazzo di Città è la convocazione immediata di un tavolo operativo specifico per affrontare le problematiche relative al Centro Agroalimentare di Salerno. L’appuntamento, fissato all’inizio della prossima settimana, segnerà l’avvio di una serie di incontri mirati che vedranno il coinvolgimento diretto delle diverse categorie economiche.

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Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali e nazionali della FENAILP, tra cui il presidente provinciale Sabato Pecoraro, il segretario nazionale Mario Arciuolo, il presidente cittadino con delega al Commercio Gregorio Saetta, il presidente di FENAILP Artigianato Sergio Casola, il presidente nazionale FENAILP Turismo Marco Sansiviero, il presidente di Federittici FENAILP Franco Martignetti e il presidente di Assomare Italia – FENAILP Turismo Davide Di Stefano, oltre a diversi dirigenti associativi. L’obiettivo comune è strutturare una governance partecipata che metta a fuoco le necessità operative del tessuto imprenditoriale salernitano.

La sfida del turismo: pernotta chi sceglie Salerno e si punta al congressuale

Un focus cruciale del confronto ha riguardato il consolidamento di Salerno come destinazione turistica capace di generare pernottamenti e valore aggiunto sul territorio. Tra le novità strategiche spicca l’inserimento di Salerno nella programmazione di Costa Crociere come porto di partenza (homeport). Questa scelta offre la concreta opportunità di convertire i visitatori di passaggio in turisti residenziali, incrementando le presenze nelle strutture ricettive, nei bar, nella ristorazione e nelle attività commerciali.

Per sostenere questa crescita della domanda, si è evidenziata la necessità di potenziare l’offerta ricettiva attraverso un’integrazione funzionale con le strutture alberghiere del territorio di Pontecagnano, secondo una logica di reciprocità e cooperazione intercomunale. Inoltre, tra le opzioni valutate per ampliare l’offerta cittadina figura la valorizzazione del palazzetto dello sport posizionato nei pressi dello stadio Arechi, che potrebbe essere destinato a sede per grandi congressi ed eventi internazionali, aprendo il mercato al segmento del turismo MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions).

Destagionalizzazione e riqualificazione urbanistica: coprire il vuoto post-natalizio

Il superamento della stagionalità rappresenta una delle priorità condivise da FENAILP e amministrazione comunale. Se l’estate e la rassegna di Luci d’Artista garantiscono volumi significativi di visitatori, i mesi di gennaio e febbraio registrano storicamente una contrazione dei flussi. La proposta della FENAILP prevede l’ideazione di un grande evento d’attrazione capace di fare da ponte tra le festività natalizie e la stagione primaverile.

Sul fronte della vivibilità e del decoro urbano, il dibattito ha toccato gli interventi di trasformazione urbanistica nel centro storico. I progetti di demolizione e creazione di nuove piazze mirano a restituire spazi di aggregazione alla cittadinanza, valorizzando al contempo gli elementi simbolici e monumentali come l’intervento previsto sulla fontana dedicata a Falcone e Borsellino.

La posizione delle imprese: un percorso di lavoro condiviso

L’incontro ha toccato i settori chiave dell’economia locale: commercio, artigianato, turismo, pesca, nautica ed economia del mare. L’impostazione emersa mira a superare i semplici incontri istituzionali per passare a un piano d’azione operativo dettagliato comparto per comparto.

Come sottolineato al termine del vertice dalla delegazione datoriale: «Le imprese non chiedono soltanto ascolto, ma la possibilità di partecipare concretamente alle scelte che riguardano il futuro economico della città». La FENAILP ha confermato la propria disponibilità a mettere a disposizione dell’amministrazione comunale competenze e know-how tecnico per incrementare la competitività di Salerno sul mercato nazionale e internazionale.