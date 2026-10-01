Boom turismo a Salerno: presenze +23% e quasi 6,4 milioni di notti

Salerno si conferma sempre più una destinazione turistica di primo piano, attestandosi tra le mete più attrattive e dinamiche del panorama nazionale. Questa è la fotografia scattata dai dati Istat relativi ai flussi turistici del 2025, che evidenziano una crescita straordinaria per il territorio comunale.

La città non rappresenta più soltanto un punto strategico d’accesso verso le vicine costiere, ma si è trasformata in una vera e propria destinazione autonoma d’eccellenza.

Crescita record in Campania e in Italia: i dati Istat 2025

I più recenti dati relativi ai flussi certificano una crescita costante. Nel 2025, rispetto all’anno precedente, Salerno ha registrato un +13% negli arrivi e un +23,1% nelle presenze, raggiungendo un totale complessivo di quasi 1.600.000 arrivi e quasi 6.400.000 presenze tra notti trascorse e pernottamenti in città.

Si tratta di numeri estremamente positivi che incoronano Salerno come il comune con il trend di crescita più alto sia tra i cinque capoluoghi campani sia rispetto alla media nazionale.

Infrastrutture e destagionalizzazione: le chiavi del successo

A sostenere questa fase di espansione e a favorire la destagionalizzazione dei flussi è un sistema strategico integrato che vede protagonisti crociere, aeroporto e alta velocità.

Nello specifico, il netto incremento delle presenze evidenzia un aumento della permanenza media dei visitatori. I turisti scelgono di trattenersi più a lungo in città per scoprirne il patrimonio storico, paesaggistico, culturale ed enogastronomico, oltre a un ricco calendario di eventi e manifestazioni in programma lungo tutto l’arco dell’anno.