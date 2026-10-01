Attualità

Boom turismo a Salerno: presenze +23% e quasi 6,4 milioni di notti

I dati Istat 2025 incoronano Salerno tra i capoluoghi più dinamici d'Italia: arrivi a +13% e presenze a +23,1%. Scopri i numeri del successo

Di:
Federica Inverso
Di:Federica Inverso
Scrivo per scelta e sono una cantastorie per passione. Amo i dettagli e di questi, spesso, adoro raccontare. Mi sono laureata in mediazione linguistica alla Sapienza...
Boom turismo a Salerno: presenze +23% e quasi 6,4 milioni di notti

Salerno si conferma sempre più una destinazione turistica di primo piano, attestandosi tra le mete più attrattive e dinamiche del panorama nazionale. Questa è la fotografia scattata dai dati Istat relativi ai flussi turistici del 2025, che evidenziano una crescita straordinaria per il territorio comunale.

La città non rappresenta più soltanto un punto strategico d’accesso verso le vicine costiere, ma si è trasformata in una vera e propria destinazione autonoma d’eccellenza.

Leggi anche:

Euro 2032, l’Arechi di Salerno tra i 14 stadi candidati della FIGC
Grand Hotel Salerno resta aperto: il Tar accoglie il ricorso
Ecomafie in Campania: 5636 reati ambientali e Salerno maglia nera per cemento

Crescita record in Campania e in Italia: i dati Istat 2025

I più recenti dati relativi ai flussi certificano una crescita costante. Nel 2025, rispetto all’anno precedente, Salerno ha registrato un +13% negli arrivi e un +23,1% nelle presenze, raggiungendo un totale complessivo di quasi 1.600.000 arrivi e quasi 6.400.000 presenze tra notti trascorse e pernottamenti in città.

Si tratta di numeri estremamente positivi che incoronano Salerno come il comune con il trend di crescita più alto sia tra i cinque capoluoghi campani sia rispetto alla media nazionale.

Infrastrutture e destagionalizzazione: le chiavi del successo

A sostenere questa fase di espansione e a favorire la destagionalizzazione dei flussi è un sistema strategico integrato che vede protagonisti crociere, aeroporto e alta velocità.

Nello specifico, il netto incremento delle presenze evidenzia un aumento della permanenza media dei visitatori. I turisti scelgono di trattenersi più a lungo in città per scoprirne il patrimonio storico, paesaggistico, culturale ed enogastronomico, oltre a un ricco calendario di eventi e manifestazioni in programma lungo tutto l’arco dell’anno.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.