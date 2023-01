Tu Si Que Vales, al via i casting. Tappa anche in Campania

L’edizione 2023 di Tu si Que Vales è alle porte. Il talent di Canale 5 cerca concorrenti che si esibiranno davanti alla giuria popolare e vip mettendo in mostra il proprio talento.

Il programma negli anni ha riscosso grande successo. Ciascun concorrente può esibirsi nel canto, nel ballo, nella recitazione o in tante altre performance che possano mettere in risalto le proprie qualità.

I casting per Tu si Que Vales

Ora sono partiti i provini per la ricerca dei concorrenti. Le prossime audizioni sono previste in Puglia, Lombardia, Campania e Sicilia. C’è anche Napoli, il prossimo 15 marzo 2023. Si parte invece da Bari il primo febbraio, Milano il 22 e Catania il 28.

Come partecipare

Per partecipare ai casting per la nuova edizione di Tu Si Que Vales basta accedere al sito internet di Witty Tv, il canale ufficiale dei programmi prodotti dalla Fascino PGT S.r.l. (clicca qui).

Compilando il modulo di adesione sarà possibile inserire i proprio dati e la categoria nella quale si intende partecipare. Sarà necessario indicare se si vuole partecipare come gruppo o singolo artista.

Per compilare la domanda bisognerà munirsi di codice fiscale, foto, video in cui il candidato sia ben visibile e frontalmente.

Tu Si Que Vales

Tu Si Que Vales è un programma televisivo italiano di talent show, in cui persone di varie età e provenienza mostrano le loro abilità artistiche e vengono giudicate da una giuria. Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel 2006 e ha avuto numerose edizioni.