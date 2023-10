Trovato con cocaina e hashish: un arresto a Capaccio Paestum

Proseguono le attività finalizzate alla repressione dello spaccio e del consumo di droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. Sabato sera, 21 ottobre, i militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un soggetto di nazionalità straniera.

I controlli e l’arresto in flagranza

L’uomo, Makboul Azeddine, è stato individuato in possesso di 6,25 grammi di cocaina e 2,85 grammi di hashish. Fermato dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile e sottoposto a controllo, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza.

Continuano le attività delle forze dell’ordine per limitare il fenomeno su tutto il territorio di competenza.