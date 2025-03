Troppi furti nel Vallo di Diano: i sindaci scrivono al Prefetto di Salerno

I sindaci del Vallo di Diano hanno inviato una lettera al Prefetto di Salerno, chiedendo un intervento urgente in seguito all’escalation di furti verificatisi nel territorio negli ultimi mesi.

Chiesti interventi urgenti

Gli amministratori dei 15 comuni della zona, preoccupati per l’aumento significativo dei furti, soprattutto nelle ultime settimane, hanno sollecitato la convocazione del Comitato per la Sicurezza. L’obiettivo è affrontare la situazione e cercare soluzioni efficaci per contrastare il fenomeno. Dall’inizio dell’anno, le denunce per furti in abitazione hanno superato quota 100.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso grazie ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la direzione del Capitano Veronica Pastori. L’ultimo episodio riguarda il furto di un’automobile a Teggiano.