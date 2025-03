Allarme furti nel Vallo di Diano: cresce la preoccupazione tra i residenti

Nella serata di ieri si è verificato un ulteriore furto ai danni di un’abitazione a Teggiano, lungo la Strada Provinciale 39. L’entità del bottino sottratto dai ladri è ancora sconosciuta.

Due i colpi nella serata di ieri

Nel tardo pomeriggio, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette tramite post su Facebook. Secondo quanto riportato, dopo il furto i malviventi avrebbero fatto perdere le tracce in Via Difesa delle Margini. Solo pochi giorni fa, nella stessa zona di Prato Perillo, si erano verificati alcuni tentativi di furto. In quell’occasione, i ladri si erano dati alla fuga nei campi dopo l’allarme scattato tra i residenti.

E sempre ieri sera, un nuovo tentativo di furto è stato messo a segno a Cavarelli, nel comune di Sassano. Un uomo con il volto coperto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre cercava di entrare in un’abitazione.All’interno dell’immobile si trovava una giovane ragazza che, accortasi della presenza del ladro, ha reagito prontamente. Attivando l’allarme, ha messo in fuga l’intruso.

Gli interventi

Subito dopo, sono intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato a perlustrato la zona. Anche i vicini di casa sono immediatamente intervenuti. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.